Biden wil gesprek met Republikeinen over zijn coronasteunpakket

Greet De Keyser in de VS: “‘Joe Biden wordt een saaie president’, zei een vriendin. Was het maar waar, denk ik”

6:24 "Zoek al maar een interessante hobby, president Biden wordt zeker saai." Ik krijg het te horen van een goede vriendin, de dag na de inauguratie. Ik zeg haar: "Die stapel boeken die op me ligt te wachten zal me meer dan genoeg genot bezorgen om me niet te vervelen." Ik denk: 'Was het maar waar.'