Biden wil geheime documenten aanslagen 11 september publiceren

Winnares (56) grootste Noord-Ier­se lottojack­pot thuis dood aangetrof­fen: “Dat geld heeft m'n leven verwoest”

18:00 Een vrouw die in 2013 de toen grootste lottojackpot ooit won in Noord-Ierland, is donderdagochtend dood aangetroffen in haar bescheiden woning in de plaats Strabane. De 27 miljoen pond - bijna 32 miljoen euro - die Margaret Loughrey (56) won, maakte haar niet bepaald gelukkig. “Dat geld heeft m’n leven verwoest”, liet ze ooit optekenen in een interview.