Biden wil eerlijk internationaal belastingsysteem met EU

EU en VS lanceren nieuw forum rond handel en technolo­gie: “Als we verdeeld zijn, bestaat het risico dat we elkaar wegconcur­re­ren”

27 september De Franse colère over de duikbotenaffaire leek even roet in het eten te gooien, maar Amerikaanse en Europese beleidsmakers strijken woensdag wel degelijk neer in het Amerikaanse Pittsburgh om er een nieuw samenwerkingsforum rondom handel en technologie boven de doopvont te houden. Het nijpende tekort aan halfgeleiders is een van de eerste gespreksonderwerpen.