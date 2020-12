“Biden wil Buttigieg als transportminister”

Economie Miljardair Warren Buffett wil snel extra coronahulp voor kleine bedrijven in VS

15 december Superbelegger en multimiljardair Warren Buffett dringt er bij het Amerikaanse Congres op aan om snel extra coronahulp te bieden aan miljoenen kleine ondernemingen in de Verenigde Staten. Volgens hem staan vele op omvallen en is het zaak dat er extra steun komt. In de Amerikaanse politiek wordt al maanden gesteggeld over extra steun.