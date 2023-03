Biden wil belastingen voor superrijken en bedrijven optrekken

Defensie-uitgaven

De ontwerpbegroting voorziet in het totaal in uitgaven ter waarde van 6,9 biljoen dollar. Het begrotingstekort zou dan ongeveer 1,8 biljoen dollar bedragen.

Onderhandelingen

Het voorstel is een eerste stap in de moeizame begrotingsonderhandelingen, die meestal maanden aanslepen. Het is echter het Congres dat het laatste woord heeft. De Democraten beschikken niet meer over een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, waardoor de begroting in deze versie geen kans op slagen lijkt te hebben.