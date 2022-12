Biden wil Afrikaanse Unie permanent opnemen in G20

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een oproep gedaan om de Afrikaanse Unie permanent op te nemen in de G20. Daar is nu één Afrikaans land lid van, Zuid-Afrika. De G20 is een internationaal financieel-economisch overlegorgaan, bestaande uit negentien landen en de EU. “Afrika hoort aan tafel te zitten in elke kamer waar mondiale uitdagingen worden besproken, en in elke institutie waar discussies plaatsvinden”, zei Biden.

Sinds maandag zijn delegaties uit 49 Afrikaanse landen op uitnodiging van de VS voor een conferentie in Washington. Onder anderen de presidenten van Angola, Ethiopië, Kenia, Nigeria en Oeganda gaven acte de présence. Washington zei voorafgaand aan de conferentie dat deze tot doel heeft “het langdurige partnerschap van de VS met Afrika te verdiepen en uit te breiden”. Aan de orde kwamen onder meer klimaatverandering, voedselzekerheid en handelspartnerschappen.

China en Rusland

De VS en andere westerse mogendheden zien hun invloed afnemen op het continent, waar een vijfde van de wereldbevolking woont. Al jaren investeert China vele miljarden in Afrika, terwijl Rusland zich er al dan niet direct mengt in conflicten, zoals in de Sahel en Libië. Ook is Rusland ten zuiden van de Sahara al een paar jaar lang de grootste wapenleverancier. Tevens is er in Afrika weinig enthousiasme om ondanks westers aandringen partij te kiezen in de oorlog in Oekraïne.

In de marge van de top sprak Biden met de leiders van de Democratische Republiek Congo, Gabon, Liberia, Madagaskar, Nigeria en Sierra Leone. In die landen worden binnenkort verkiezingen gehouden. De VS zeggen al langer zich zorgen te maken over de staat van de democratie in Afrikaanse landen na een reeks staatsgrepen, onder andere in Guinee, Mali en Burkina Faso. Biden beloofde donderdag 165 miljoen dollar (155,7 miljoen euro) vrij te maken om in 2023 verkiezingen in Afrika te ondersteunen.

Op bezoek in Afrika?

Ook zei Biden op de laatste dag van de top met Afrikaanse leiders dat hij als eerste Amerikaanse president sinds 2015 Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara wil bezoeken. “Sommigen van u hebben mij uitgenodigd om uw landen te bezoeken”, zei Biden onder meer tegen zijn gasten. “Ik zei: wees voorzichtig met wat u wenst, want misschien kom ik wel opdagen.”

Obama en Trump

Een datum voor een Afrikaans bezoek noemde Biden niet. De laatste Amerikaanse president die een Afrikaans land beneden de Sahara bezocht was Barack Obama. Hij was in juli 2015 in Kenia en Ethiopië. Obama’s opvolger Donald Trump was de eerste president in vier decennia die tijdens zijn ambtstermijn niet op bezoek kwam.