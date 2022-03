Biden wil 700 rijkste Amerikanen zwaarder belasten: “Tarief van minimaal 20 procent”

Great Barrier Reef in Australië getroffen door “grootscha­li­ge verbleking”

Het Great Barrier Reef in Australië, het grootste koraalrif ter wereld, is getroffen door een "grootschalige verbleking", de vierde al sinds 2016, ten gevolge van bovengemiddelde oceaantemperaturen. Dat maakte de Autoriteit van het Mariene Park van het Groot Barrièrerif vrijdag bekend, de instantie die verantwoordelijk is voor het rif.

25 maart