Biden wendt geld van Trumps grensmuur aan voor militaire projecten

Volledig gevacci­neer­den mogen binnen EU reizen zonder testen en quarantai­ne

11 juni De kogel is door de kerk: de ambassadeurs van de 27 EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de versoepeling van de reisbeperkingen deze zomer. Belgische vakantiegangers en andere EU-burgers die minstens twee weken volledig gevaccineerd zijn tegen Covid-19 hoeven niet in quarantaine of worden getest als ze naar een EU-land reizen.