Biden: VS zullen Taiwan verdedigen bij aanval door China

“Ja, we hebben een engagement in die zin”, zei Biden in een gesprek met kiezers in Baltimore, dat CNN uitzond. De twee grootste economieën ter wereld gaan geregeld met elkaar de confrontatie aan, over talrijke kwesties, in een soort koudeoorlogklimaat. Maar de Taiwanese kwestie wordt dikwijls beschouwd als de enige die een gewapend conflict kan veroorzaken.