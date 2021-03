Biden volgt proces over dood George Floyd met argusogen

Halle Eunice (22) werd het gezicht van Black Lives Matter: “De haatmails deden pijn, maar de zin om een verschil te maken is veel groter”

21 december Eunice Yahuma (22) groeide in 2020 uit tot een van de gezichten van de Black Lives Matter-beweging in ons land. Ze organiseerde in Halle een manifestatie tegen racisme en werd zelfs uitgenodigd in het duidingsprogramma De Zevende Dag. In januari maakt ze als CD&V-politica haar debuut in de gemeenteraad. Ze is blogster, houdt van fitness en doet aan politiek om een verschil te maken. “Ik wil niet dat mijn kinderen hetzelfde meemaken als ik”, vertelt ze. “Racisme is echt nog overal.”