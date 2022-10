Biden: VN-stemming is “duidelijk signaal” voor Rusland

LIVE OEKRAÏNE. Lavrov: “Rusland staat open voor vredesge­sprek­ken” - Biden: “Poetin heeft zich misrekend”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky telefonisch beloofd om “Oekraïne te blijven voorzien van de nodige middelen om zich te verdedigen, met inbegrip van geavanceerde luchtverdedigingssystemen”. De vluchtelingenchef van de Verenigde Naties, Filippo Grandi, waarschuwt voor een nieuwe stroom aan vluchtelingen naar aanleiding van de Russische raketaanvallen van gisteren op verschillende steden verspreid over heel Oekraïne. Bij die aanvallen zouden minstens veertien doden en 97 gewonden zijn gevallen. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.

11 oktober