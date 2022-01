Biden verwacht Russische invasie in Oekraïne: “Poetin moet iets doen, maar sancties zullen ongezien zijn”

Volgens Biden is de NAVO verenigd in zijn tegenkanting tegen een Russische invasie in Oekraïne. “Rusland zal aansprakelijk gehouden worden als er een invasie is en het zal ervan afhangen wat ze doen”, klinkt het. “Als ze echt doen waartoe ze in staat zijn, wordt het een ramp voor Rusland.” De VS en hun bondgenoten zullen dan immers zware sancties afkondigen, die de Russische economie veel geld zullen kosten. Voorts zal een Russische invasie in Oekraïne ook veel mensenlevens aan Russische zijde kosten, aldus Biden.

Volgens de Amerikaanse president is de gevreesde Russische controle over de Europese gasbevoorrading ook relatief. Als de Russen de gaskraan naar Europa toedraaien, verliezen ze 45 procent van hun inkomsten. Door de Europese energiebevoorrading te beperken, zou Rusland zichzelf bijgevolg in de voet schieten. “Ik beschouw dat niet als eenrichtingsverkeer”, zegt Biden. Verder zal een invasie in Oekraïne ook betekenen dat Rusland geen dollartransacties meer zal kunnen uitvoeren bij Amerikaanse banken.

“We hebben geen probleem om elkaar te begrijpen”, zegt Biden over zijn Russische tegenhanger Vladimir Poetin, die volgens hem niet geïnteresseerd is in een Koude Oorlog of een echte oorlog, maar wel bereid is om het Westen en de NAVO te testen. Poetin weet goed welke sancties hem mogelijk te wachten staan, stelt de Amerikaanse president, die denkt dat Poetin worstelt met het vinden van zijn plaats in de wereld tussen China en het Westen.

Zware prijs

“Ik verwacht wel dat hij het land zal binnengaan”, aldus Biden. “Hij moet iéts doen.” Op militair vlak hebben de Russen een overweldigende superioriteit, erkent de Amerikaan, maar in geval van een invasie zullen ze een zware prijs betalen op korte, middellange en lange termijn. Poetin onderschat dat, denkt Biden, die zegt dat Rusland een duidelijke keuze heeft tussen de-escalatie en diplomatie enerzijds, of confrontatie en consequenties anderzijds.

Poetin wil dat de NAVO zich ertoe verbindt dat Oekraïne nooit deel zal uitmaken van de organisatie en dat de NAVO nooit kernwapens zal opstellen in het land. Wat betreft het tweede kunnen we wel tot een overeenkomst komen, stelt Biden, maar op het vlak van de eerste voorwaarde komt de beslissing om ooit toe te treden tot de NAVO toe aan Oekraïne. Al zal dat nog niet meteen zijn, omdat er op dat vlak onder andere nog grote democratische hervormingen moeten plaatsvinden.

Volledig scherm © AP

LEES OOK:

Herbekijk ook: VS: “Rusland kan elk moment aanval op Oekraïne starten”