Biden verwacht lagere brandstofprijzen na aanboren oliereserves

Spanje Tot meer dan 2 meter sneeuw in het noorden van Spanje

Een klein lagedrukgebied zorgt de komende dagen voor een dik pak sneeuw in het noorden van Spanje. In de Pyreneeën en het Iberisch randgebergte kan tot 80 cm sneeuw vallen, maar in het Cantabrisch gebergte kunnen de hoeveelheden oplopen tot 250 cm sneeuw. “Het zwaartepunt lijkt te liggen in de Picos de Europa”, zegt Lander Van Tricht, klimatoloog aan de VUB en weeranalist bij NoodweerBenelux.

12:37