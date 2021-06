Biden vertrekt vandaag voor eerste buitenlandse trip naar Europa, met ook stop in België

De Amerikaanse president Joe Biden vertrekt vandaag voor een trip van acht dagen naar Europa. Hij komt vanavond aan in het Britse Cornwall, waar hij deelneemt aan de G7-top. Daarna komt Biden naar ons land, waar hij al zeker deelneemt aan de NAVO-top, wordt ontvangen door de koning en de premier en deelneemt aan een EU-top. Eindigen doet hij in Genève, waar hij de Russische president Vladimir Poetin ontmoet.

Het wordt Bidens eerste trip naar het buitenland sinds hij in januari president werd. In een opiniestuk dat zondag verscheen op de website van de Washington Post, zegt hij dat de reis “vol zit met meetings met veel van onze dichtste democratische partners - waaronder de G7, de NAVO-handlangers en de leiders van de Europese Unie - om te eindigen met een ontmoeting met Vladimir Poetin”.

Het doel van de reis is om de “hernieuwde toewijding te realiseren tegenover onze bondgenoten, en de capaciteit van onze democratieën te demonstreren om zowel de uitdagingen van dit nieuwe tijdperk (na corona, red.) als de bedreigingen het hoofd te bieden”.

“Sterke partner”

Europees president Charles Michel zei maandag nog aan journalisten dat Europa met de nieuwe Amerikaanse administratie “opnieuw een sterke partner hebben om een multilaterale aanpak te promoten”.

Biden komt vanavond aan in Cornwall, waar hij eerst een ontmoeting zal hebben met premier Boris Johnson en daarna zal deelnemen aan de driedaagse G7-top met de zeven grootste industrielanden. Onder meer de coronacrisis, de verdeling van vaccins en de klimaatverandering komen aan bod. De Democraat zal naar verwachting ook apart met leiders spreken, zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Biden maakt zich in The Washington Post sterk dat, nu de VS weer rond de tafel zitten als het over het klimaat gaat, “we de mogelijkheid hebben ambitieuze vooruitgang te boeken die de klimaatcrisis afremt en jobs creëert door de globale energietransitie”. Zondag ontmoet Biden met zijn vrouw Jill de Britse Queen Elizabeth II in het kasteel van Windsor.

Over het programma van Biden in België bestaat er nog onduidelijkheid. De Brusselse politie spreekt op haar website over aangepaste omstandigheden voor het bezoek van Biden op 13, 14, 15 juni in de buurt van The Hotel in Brussel en de Amerikaanse ambassade.

Stop in België

Wel weten we al zeker dat Biden maandag deelneemt aan de NAVO-top, dat hij dinsdagochtend wordt ontvangen door koning Filip en premier Alexander De Croo en dat hij dinsdag deelneemt aan een EU-top met Charles Michel en Ursula Von der Leyen.

De Democrats Abroad organiseren zondag van 14.30 tot 15.30 uur een welkomstrally op het Luxemburgplein, met “Barks for Biden” - honden “gekleed op patriotische wijze” -, vlaggen en banners en speeches.

Op de NAVO-top belooft Biden het Amerikaanse engagement tegenover artikel 5 te bevestigen - een aanval op een lidstaat moet worden beschouwd als een aanval op alle lidstaten - en te verzekeren “dat de alliantie sterk staat tegenover elke uitdaging, ook bedreigingen zoals cyberaanvallen op onze belangrijke infrastructuur”.

Tijdens zijn ontmoeting met de EU-leiders wil Biden erop focussen dat de markteconomieën - en niet alleen China of een ander land - de regels schrijven rond handel en technologie. “En we blijven het doel van een verenigd, vrij en vreedzaam Europa nastreven.”

Ontmoeting met Poetin

Na zijn passage in België trekt Biden nog naar het Zwitserse Genève, waar hij op 16 juni voor het eerst Vladimir Poetin ontmoet. Op de agenda staan onder meer de spanningen in Oekraïne en Wit-Rusland, de opsluiting van opposant Alexej Navalny en de cyberaanvallen die aan Rusland worden toegeschreven. Het voornaamste doel van de ontmoeting is volgens het Witte Huis de relaties tussen de beide landen “stabieler en voorspelbaarder te maken”.

Over de ontmoeting is nog niet veel bekend, maar aan een gezamenlijke persconferentie met Poetin - zoals Donald Trump deed in 2018 - moeten we niet verwachten.

