Biden verscherpt toon over crisis aan Wit-Russische grens

Hoe vluchtelin­gen aan Poolse grens slechts speelbal zijn van Poetins operatie 'Destabili­seer Europese Unie’

Het lot van de ruim 4.000 vluchtelingen die geen kant op kunnen in de ijskoude bossen op de grens tussen Wit-Rusland en Polen is tragisch. “Maar er is meer aan de hand. De druk die Russisch president Poetin op Europa zet, neemt almaar toe. De uitgelokte vluchtelingencrisis is een cynisch machtsmiddel om Europa te destabiliseren. Aan zijn hele oostflank zoekt Poetin de limieten op om de Europese Unie te verzwakken en de eigen invloed uit te breiden. Daarin kadert ook de Russische militaire opbouw aan de grens met Oekraïne”, zegt politicoloog Jonathan Holslag (VUB).

12 november