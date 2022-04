Biden verleent voor het eerst in zijn ambtstermijn gratie

“Rusland heeft al 15.000 soldaten verloren, evenveel als bij Afghaanse Oorlog die neergang van Sov­jet-Unie betekende”

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, bijna negen weken geleden, zou Rusland al zo’n 15.000 soldaten hebben verloren. Dat zegt de Britse minister van Defensie Ben Wallace. Ongeveer evenveel Russische soldaten kwamen om het leven tijdens de oorlog die de Sovjet-Unie in de jaren 80 in Afghanistan voerde, zo schrijft de Amerikaanse nieuwssite ‘Business Insider’. Die oorlog, die maar liefst negen jaar duurde, zou bovendien mee aan de basis hebben gelegen van de neergang van de Sovjet-Unie in 1991.

12:30