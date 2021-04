Biden tijdens eerste toespraak voor Congres: “Amerika is weer in beweging”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft vannacht tijdens een toespraak in het Congres gezegd dat Amerika “weer in beweging is”. “Amerika is klaar om op te stijgen”, aldus Biden. “We zijn weer aan het werk, weer aan het dromen, weer aan het ontdekken, weer de wereld aan het leiden. We hebben elkaar en de wereld laten zien: er bestaat geen opgeven in Amerika.”

“Honderd dagen geleden stond het Amerikaanse huis in brand”, schetste Biden het land dat hij aantrof toen hij in januari de macht overnam van Donald Trump. Het coronavirus greep om zich heen, de economie ging gebukt onder de coronapandemie en de bestorming van het Capitool deed de Amerikaanse democratie op zijn grondvesten daveren. Maar Amerika “krabbelt steeds overeind”, verzekerde Biden.

De Amerikaanse president zei dat de VS een enorm logistiek succes hebben geboekt in de strijd tegen het coronavirus. “Dankzij jullie, het Amerikaanse volk, is onze vooruitgang in de afgelopen 100 dagen tegen een van de ergste pandemieën in de geschiedenis een van de grootste logistieke prestaties die ons land ooit heeft gezien”, aldus de president. De 78-jarige Biden merkte ook op dat het aantal coronasterfgevallen onder ouderen sinds januari met ongeveer 80 procent is gedaald. Meer dan de helft van alle Amerikaanse volwassenen heeft ten minste één vaccindosis gekregen en eerstehulpverleners beschouwen het vaccin volgens Biden als “een dosis hoop”.

Nieuw economisch steunpakket

De president kondigde zoals verwacht 1.800 miljard dollar (bijna 1500 miljard euro) te willen uittrekken voor een nieuw economisch steunpakket voor burgers. Het geld gaat onder meer naar onderwijs, kinderopvang en belastingverlagingen voor gezinnen. Volgens hem moet alles erop gericht zijn de economie opnieuw op te bouwen en de ongelijkheid in het land te bestrijden met “het grootste banenplan sinds de Tweede Wereldoorlog”.

Biden zei dat Amerikanen uit de arbeidersklasse waren genegeerd en dat zijn plannen hen een kans geven. “Je voelt je achtergelaten en vergeten in een economie die snel verandert. Ik wil rechtstreeks met je praten”, vertelde de Democraat, voordat hij Amerikanen “goedbetaalde banen die niet kunnen worden uitbesteed” beloofde. Om zijn plannen te financieren wil hij belastingverhogingen doorvoeren voor rijke Amerikanen en bedrijven.

“Amerika is terug”

De president herhaalde tijdens de toespraak regelmatig zijn bijna dagelijkse mantra dat “Amerika terug is”. Zowel om te herstellen van de coronavirusramp als om de turbulentie van het Trump-tijdperk achter zich te laten. Als het op het buitenlands beleid aankomt, onderstreepte hij de terugkeer van Washington naar internationale partnerschappen die onder Trump zijn beschadigd.

Wat binnenlandse kwesties betreft, kwam Biden met een lange wensenlijst. Daarop staan onder meer politiehervormingen, pro-immigrantenhervormingen en wapenbeheersing, stuk voor stuk zeer gevoelige kwesties in de Amerikaanse politiek.

Volledig scherm President Joe Biden met achter hem vicepresident Kamala Harris en Speaker Nancy Pelosi. © REUTERS

Beperkt aantal toehoorders

De Amerikaanse president Joe Biden hield zijn eerste toespraak voor een gezamenlijke sessie van de twee huizen van het parlement, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, kort voordat hij zijn 100ste dag als president ingaat. Ondanks het beperkte aantal toehoorders in de zaal vanwege de coronacrisis, heeft de toespraak qua vorm alles weg van een State of the Union, maar toch wordt de gebeurtenis officieel niet zo genoemd. De redenering erachter is dat presidenten in hun eerste jaar nog niet lang genoeg in functie zijn om zich uit te spreken over de staat van het land.

Toch is het wel traditie geworden dat presidenten al snel na hun aantreden een speech geven voor het verzamelde Congres. Sinds Ronald Reagan (1981) gebeurde dit altijd eind februari. Maar onder meer wegens de coronapandemie werd de toespraak deze keer zowat twee maanden later op de agenda gezet. Eind februari heerste in het Congres bijvoorbeeld nog volop discussie over Bidens intussen goedgekeurde steunpakket van 1,9 biljoen dollar (ongeveer 1,56 biljoen euro) aan economische maatregelen tegen de coronacrisis.

Symbolische mijlpaal

De periode van honderd dagen vormt voor een Amerikaanse president sowieso een belangrijke symbolische mijlpaal. Zo beloofde de president nog voor zijn aantreden al om na honderd dagen 100 miljoen coronavaccins te laten zetten. Die doelstelling werd al snel verdubbeld tot 200 miljoen vaccins, een aantal dat vorige week behaald werd.

Volledig scherm Het Amerikaanse Capitool voorafgaande aan Bidens speech later vandaag. © AFP