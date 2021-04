Biden: “Tijd is gekomen om langste oorlog van Amerika te beëindigen”, NAVO-landen akkoord om te starten met terugtrekking uit Afghanistan

Ook de NAVO-landen zijn het eens om hun missie in Afghanistan af te bouwen, na de Amerikaanse beslissing om de troepen terug te trekken. Dat hebben diplomatieke bronnen gemeld aan het Duitse nieuwsagentschap DPA.

Het vertrek uit Afghanistan, waar het brein van de aanslagen Osama bin Laden zich aanvankelijk had verschanst, betekent volgens Biden geenszins het eind van de strijd tegen het terrorisme. De VS zullen blijven werken om ervoor te zorgen dat het er niet weer de kop opsteekt. Nu is de focus van Amerika op terroristische dreigingen elders nodig. Een ook een steeds assertiever China vraagt om extra aandacht, aldus de president.

“We zullen de Afghaanse regering blijven steunen, maar we zullen militair niet aanwezig blijven in Afghanistan”, zei de president. “Toch zal ons diplomatiek en humanitair werk verdergaan in het land.”

“Ik ben de vierde Amerikaanse president die leiding heeft over de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan (...), ik zal die verantwoordelijkheid niet doorgeven aan een vijfde”, aldus de president nog. “We kunnen de cyclus van verlengingen of versterkingen van onze militaire aanwezigheid in Afghanistan niet voortzetten in de hoop dat we de ideale omstandigheden creëren voor een terugtrekking.”

“De tijd is gekomen om een einde te maken aan de langste oorlog van Amerika. De tijd is gekomen om de Amerikaanse troepen terug naar huis te brengen.”

Aanslag op Twin Towers

De VS begonnen bijna twintig jaar geleden aan een interventie in Afghanistan, na de aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon in Washington. Ze verdreven de taliban van de macht omdat die onderdak zouden gegeven hebben aan Osama bin Laden en zijn jihadistische netwerk Al Qaida, die verantwoordelijk waren voor de aanslagen.

Ook de dertig NAVO-lidstaten zijn akkoord met de beslissing hun aanwezigheid in Afghanistan af te bouwen, zo is beslist tijdens een vergadering met de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken.

Momenteel bevinden zich ongeveer 10.000 soldaten van NAVO- en partnerlanden in Afghanistan, waaronder ook een honderdtal Belgische. De internationale troepen trainen en adviseren de Afghaanse veiligheidsdiensten in hun strijd tegen extremisten zoals de taliban.