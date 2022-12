Biden tegen Zelensky: “VS zullen Oekraïne blijven steunen zolang dat nodig is”

Tijdens de persconferentie die Oekraïens president Volodymir Zelensky en Amerikaans president Joe Biden zonet samen gaven in het Witte Huis, beloofde Biden dat de VS Oekraïne zolang als nodig zullen blijven steunen in “de brutale oorlog die Rusland heeft ontketend en waarvoor president Poetin ter verantwoording zal geroepen worden.”

Nadat ze elkaar ruim twee uur hadden gesproken, gaven Zelensky en Biden een gezamenlijke persconferentie in de East Room van het Witte Huis. Biden in kostuum, Zelensky in zijn kakigroene outfit.

Oog in oog

Zelensky had van Biden eerder op de dag de toezegging gekregen van 1.85 miljard dollar extra veiligheidssteun, waaronder een batterij van het geavanceerd Patriot-luchtafweersysteem. “We hebben elkaar de voorbije maanden urenlang aan de telefoon gehoord en tijdens videoconferenties gesproken. Het is goed elkaar vandaag in de ogen te kunnen kijken”, zo verwelkomde Biden zijn ambtgenoot in het Witte Huis.

Waarop hij ook het Oekraëinse volk toesprak: “Jullie hebben vastberadenheid en volharding getoond tegen de autocraten. Jullie staan niet alleen, jullie hebben de steun van alle Amerikaanse burgers, Democraten en Republikeinen. Want jullie strijd is deel van iets groter. Wanneer de democratie en de vrijheid worden aangevallen, lijdt de hele wereld.” Waarop Biden alle steun opsomde die de VS en hun bondgenoten al leverden in de vorm van militaire en humanitaire hulp, opvang van vluchtelingen en sancties tegen Rusland. Biden maakte ook duidelijk dat Poetin niet van plan is deze “brutale oorlog” te stoppen maar dat het Oekraïense volk zich zal verzetten zolang nodig is en dat het daarbij op de steun van de VS kan rekenen.

Quote President Biden en ik spraken over onze strategi­sche stappen en wat we volgend jaar willen bereiken. Dank voor de 45 miljard dollar, ik hoop dat het Congres dat zal goedkeuren. Elke dollar van die investe­ring zal wereldwij­de veiligheid garanderen President Zelensky tijdens de persconferentie

“Licht zal duisternis overwinnen”

Biden zei voorts dat hij ernaar uitkijkt de wet te ondertekenen waarmee de VS 45 miljard dollar bijkomende steun aan Oekraïne willen geven. Hij gaf wel toe dat het tijd zal vergen eer Oekraïense troepen getraind zijn om de beloofde Patriot-raketten te bedienen. Hij benadrukte, met een verwijzing naar het joodse Hannukah-feest, dat het licht de duisternis zal overwinnen en hoop wanhoop zal verdrijven “zolang goede mensen bereid zijn te doen wat juist is”. Biden zei ook dat hij samen met zijn bondgenoten Rusland en Poetin wil vervolgen voor de begane wreedheden.

Daarop verklaarde Zelensky dat hij naar het Witte Huis was gekomen om het Amerikaanse volk te bedanken. “Mijn bezoek is historisch voor onze relaties met de VS, die de voorbije maand een nieuwe fase zijn ingegaan”, zei hij. Hij bedankte Biden voor zijn steun aan en begrip voor het Oekraïense volk. Zelensky zei ernaar uit te kijken de Congresleden te ontmoeten.

Quote De oorlog zou vandaag kunnen eindigen mocht Poetin het fatsoen hebben ermee te stoppen. Maar dat heeft hij niet en dus zal Oekraïne op het slagveld moeten winnen alvorens Zelensky met Poetin wil praten. Zelensky is bereid zijn leven voor zijn land te geven, hij moet weten dat we alles zullen doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat hij wint President Joe Biden

Die moeten het steunpakket van 45 miljard dollar nog goedkeuren. “Het belangrijkste is Oekraïne te versterken. Ik wil volgend jaar vechten voor onze vrijheid en onafhankelijkheid, en vooral de Patriots zullen helpen ons land en onze energie-infrastructuur te beschermen. President Biden en ik spraken over onze strategische stappen en wat we volgend jaar willen bereiken. Dank voor de 45 miljard dollar, ik hoop dat het Congres dat zal goedkeuren. Elke dollar van die investering zal wereldwijde veiligheid garanderen”, sprak hij. Ook hij stelde dat Rusland aansprakelijk moet gesteld worden “voor wat het tegen ons volk, tegen de Europese Unie en tegen de wereld doet.”

Tijdens de vragenronde beklemtoonde Biden nog dat de EU en de NAVO, ondanks de pogingen van Poetin om die allianties te verzwakken, meer verbonden dan ooit zijn. “Hij heeft ons versterkt”, zei Biden. Zelensky verklaarde op zijn beurt dat hij zeker is dat hij met de steun van het westen de oorlog zal winnen.

“De oorlog zou vandaag kunnen eindigen mocht Poetin het fatsoen hebben ermee te stoppen”, zei Biden. “Maar dat heeft hij niet en dus zal Oekraïne op het slagveld moeten winnen alvorens president Zelensky met Poetin wil praten. Zelensky zal beslissen hoe hij deze oorlog wil beëindigen. Deze kerel is bereid zijn leven voor zijn land te geven, hij moet weten dat we alles zullen doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat hij wint.”

KIJK. Waarom is het bezoek van Zelensky zo belangrijk voor Oekraïne? VS-correspondent Greet De Keyser geeft uitleg

