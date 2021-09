Biden tast grenzen van verplichte vaccinatie af: is toestand in VS echt zo ernstig?

Een verplichte coronavaccinatie of een wekelijkse coronatest in bedrijven met meer dan honderd werknemers. En zelfs geen enkele keuze voor ambtenaren van de federale overheid en het zorgpersoneel: zij moéten de prik krijgen. De nieuwe plannen van de Amerikaanse president Joe Biden treffen honderd miljoen Amerikanen, oftewel twee derde van de gehele beroepsbevolking. Komen die scherpere maatregelen uit de lucht vallen of is er meer aan de hand?

Het grote probleem situeert zich bij de ziekenhuisbedden. In de Verenigde Staten is bijna 80 procent van de capaciteit op intensieve zorg bezet. In acht staten - Alabama, Georgia, Texas, Arkansas, Florida, Mississippi, Nevada en Kentucky - wordt de kaap van 90 procent overschreden. Idaho riep zelfs op om de gordel te dragen in de auto en even niet aan gevaarlijke sporten te doen, “want de ziekenhuizen liggen te vol”.

De besmettingscijfers variëren sterk van staat tot staat. In South Carolina, de zwaarst getroffen plek op dit moment, komen er 5.445 nieuwe gevallen per dag bij (op een bevolking van 5.277.000 inwoners). Ter vergelijking: hier in België zitten we momenteel gemiddeld net onder de 2.000 nieuwe besmettingen per dag.

Vaccinatiegraad van 65%

Het grote verschil zit ‘m echter in de vaccinatiecijfers. Terwijl in ons land al 86 procent van de volwassen bevolking de nodige prikken gekregen heeft, blijft dat cijfer in de VS voorlopig hangen op 65 procent. 75 miljoen burgers lopen er nog onbeschermd rond.

“We zitten op dit moment aan 160.000 besmettingen per dag. Dat cijfer ligt veel te hoog”, stelt dokter Anthony Fauci. “Om een einde te maken aan de pandemie moet het virus onderdrukt worden. Tienduizend nieuwe gevallen per dag zou een haalbaar objectief moeten zijn.” In juni was dat bijna gelukt met 11.000 besmettingen per dag, maar dan kwam de deltavariant roet in het eten gooien.

Dagelijks sterven nu opnieuw 1.500 Amerikanen aan het virus. Dat zijn er evenveel als in maart, toen de vaccins net massaal beschikbaar waren.

“Ons geduld raakt op”

Biden verhardt daarom zijn toon en viseert specifiek de vaccinweigeraars. “Ons geduld raakt op”, klinkt het. “Jullie weigering heeft een grote kost voor ons allemaal. Jullie zijn als ongevaccineerde minderheid veel schade aan het aanrichten. De maatregelen moeten jullie ertoe aanzetten om alsnog een prik te gaan halen.”

Vaccinautoriteit Paul Offit noemt de beslissing van Biden een belangrijke stap in de goede richting. “Hij durft de vinger op de wonde te leggen”, klinkt het. Sommige experts zouden de president zelfs nog graag wat verder zien gaan. “Als het van mij afhangt, zou ik enkel gevaccineerde mensen nog laten reizen”, stelt Jonathan Reiner als professor en medisch analist bij CNN.

Heel wat Republikeinse gouverneurs gruwelen echter bij die aanpak. Sommigen onder hen hebben hun bedenkingen bij de juridische kant van de zaak en en willen naar de rechter stappen. “Laat er geen misverstand over bestaan: vaccins zijn de beste manier om uit deze pandemie te raken, maar zulke strenge maatregelen zijn de verkeerde aanpak”, stelt Bill Lee als gouverneur van Tennessee.

“Plan is gedurfd”

Volgens juristen heeft Biden echter wel degelijk de wettelijke bevoegdheid om vaccinvereisten op te leggen, ook aan de particuliere sector. Dat kan op basis van wetten die bedrijven verplichten om te voldoen aan federale veiligheidsnormen. “Het plan van de president is gedurfd en ongekend, maar hij staat op een extreem sterke juridische grond,” aldus hoogleraar in de rechten Lawrence Gostin.

Het virus compleet uitroeien zit er trouwens niet in. “De echte miserie zal pas eindigen als we genoeg groepsimmuniteit opgebouwd hebben. Het virus zal dan nog wel een last zijn, maar geen bedreiging meer vormen”, besluit gezondheidsexpert Ashish Jha.