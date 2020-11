Biden stelt sleutelfiguren in zijn regering officieel voor : “Amerika is terug om de wereld te leiden, in plaats van zich eruit terug te trekken”

De namen van de betreffende ministers waren een dag eerder al bekendgemaakt, maar vandaag stelde Biden hen officieel voor. In zijn administratie zullen mannen en vrouwen met een verschillende etnische achtergrond zetelen. Daarmee komt Biden tegemoet aan zijn verkiezingsbelofte dat zijn regering de diversiteit van Amerika moet reflecteren. “Het team reflecteert dat Amerika terug is en klaar is om de wereld te leiden, in plaats van zich eruit terug te trekken”, aldus Biden, “dat de confrontatie met onze tegenstanders zal aangaan, in plaats van onze bondgenoten af te stoten.”

“Laten we beginnen Amerika en de wereld weer te verenigen”, verwees hij naar het America First-beleid van Trump, die zich terugtrok uit tal van verdragen. “We hebben geen tijd te verliezen als het gaat om nationale veiligheid en buitenlands beleid.”

Quote Zij zullen me vertellen wat ik moet weten, niet wat ik wil weten Joe Biden

Het nieuwe team zal zowel het politiek als het moreel leiderschap van de VS op het wereldtoneel herstellen, aldus Biden. “Ze zullen garanderen dat de leden van onze diensten, onze diplomaten en medewerkers van de inlichtingendiensten hun job kunnen doen zonder politieke inmenging. “Ze zullen me vertellen wat ik moet weten, niet wat ik wil weten.”

NAMEN

Tony Blinken wordt de nieuwe minister van Buitenlandse zaken. Hij is een veteraan van de diplomatie en was een topfunctionaris in nationale veiligheid. Hij is werkte onder andere voor Bill Clinton,is een voormalige adviseur van Biden en een fervent voorstander van internationale samenwerking. “Niemand is beter voorbereid dan hij”, aldus Biden. De president-elect verwijst ook naar de afkomst van Blinken: hij komt uit een familie van immigranten en is de stiefzoon van een overlever van de Holocaust, “die hem heeft geleerd om de VS als een plek van mogelijkheden nooit vanzelfsprekend te vinden.” In een korte toespraak beklemtoonde Blinken zelf het belang van samenwerking. “We kunnen niet alle wereldproblemen alleen oplossen. We moeten samenwerken met andere landen, we hebben hun hulp en partnerschap nodig.”

Volledig scherm Tony Blinken © AP

De Cubaans-Amerikaanse advocaat Alejandro Mayorkas wordt de eerste Latijns-Amerikaanse minister in de Amerikaanse regering en wordt minister van Binnenlandse Veiligheid. Daarmee komt hij aan het hoofd te staan van het Department of Homeland Security (DHS) en zal hij een essentiële rol spelen in het herstellen van het gebroken immigratiesysteem, “na jaren van disfunctie, chaos en absolute wreedheid bij DHS”, stelde Biden, verwijzend naar de aanpak van de Trump-administratie, die onder andere een tijdlang kinderen van illegale immigranten en hun ouders uit elkaar haalde.

Mayorkas vertelde vandaag zelf dat hij de zoon is van twee immigranten die het communistisch regime in Cuba ontvluchtten. “Mijn ouders koesterden onze democratie en waren immens trots om Amerikaans burgers te worden, net zoals ik.” Daarmee lijkt hij in te spelen op beweringen uit het Trump-kamp. Verscheidene desinformatiecampagnes beweerden immers dat Biden banden heeft met het communisme.

Volledig scherm Alejandro Mayorkas. © AFP

Avril Haines wordt de eerste vrouw die als directeur van de nationale inlichtingendienst DNI de verschillende inlichtingendiensten zal coördineren. “Ik heb niet gekozen voor een bekend figuur of politicus, maar wel voor een expert”, aldus Biden. Haines is voormalig vicedirecteur bij de CIA en voormalig assistent-veiligheidsadviseur onder Barack Obama. “Ik denk dat we veiliger zijn met Avril aan onze zijde.” Haines beloofde zelf altijd de harde waarheid te spreken en ervoor te zorgen dat de veiligheidsdiensten gerespecteerd worden.

Volledig scherm Avril Haines. © AFP

Linda Thomas-Greenfield wordt de volgende Amerikaanse VN-ambassadeur. Ze groeide op in Louisiana ten tijde van de segregatie. Ze heeft er al een lange carrière als Amerikaans ambassadeur op zitten en was van 2013 tot 2017 al viceminister van Buitenlandse Zaken voor Afrikaanse Zaken, maar werd ontslagen door president Donald Trump. “Ik wil haar stem horen over alle aangelegenheden aangaande buitenlands beleid", aldus Biden.

“Amerika is terug, multilateralisme is terug, diplomatie is terug”, zei Thomas-Greenfield vandaag zelf. Ze beklemtoonde het belang van het vinden van overeenstemming bij de aanpak van hedendaagse problematieken, zoals de klimaatverandering, sociale ongelijkheid, massamigratie, extreme armoede en de coronapandemie.

Volledig scherm Linda Thomas-Greenfield © AP

Jake Sullivan wordt Bidens nationale veiligheidsadviseur. Dat is een van de belangrijkste en machtigste banen in het Witte Huis. Sullivan was ook al Bidens nationale veiligheidsadviseur toen die vicepresident was onder Obama en was een van de voornaamste adviseurs van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. Sullivan was onder andere betrokken bij de onderhandelingen die uiteindelijk leidden tot het kernakkoord met Iran, waaruit Trump de VS ondertussen terugtrok. Hij is ook een van de architecten van Bidens nieuwe strategie voor de aanpak van het coronavirus.

Sullivan beloofde tijdens zijn toespraak om zich in te zetten voor de aanpak van het “kluwen van crisissen” waar het land nu voor staat, van de pandemie tot de economische crisis en de klimaatcrisis, technologische verstoring en bedreigingen van de democratie, rassenongelijkheid en ongelijkheid op alle vlakken.

Volledig scherm Jake Sullivan. © REUTERS

John Kerry, minister van Buitenlandse Zaken onder Obama, wordt Bidens klimaatgezant. De bestrijding van de klimaatopwarming wordt een “voltijdse job”, aldus Biden. “Hij zal een plaatsje krijgen aan elke tafel over de hele wereld. Kerry zal ook zetelen in de Nationale Veiligheidsraad. “Voor het eerst ooit zal er een autoriteit zetelen in de Nationale Veiligheidsraad die ervoor zal zorgen dat klimaatverandering in de Situation Room (de vergaderruimte in het Witte Huis waar informatie van de inlichtingendiensten wordt besproken, red.) op de agenda staat.” Kerry zal een volledig team van experts onder zich krijgen dat in december wordt bekendgemaakt.

Quote Alle landen moeten samen de klimaatam­bi­ties verhogen, of we zullen allemaal samen falen John Kerry

“Geen enkel land kan deze uitdaging alleen aan", aldus Kerry. “Zelfs de VS, met al hun industrie, zijn slechts verantwoordelijk voor 13 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om een einde te maken aan deze crisis moet de hele wereld samenwerken.” Kerry prees Biden voor zijn plan om zich weer aan te sluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs, waaruit Trump de terugtrok, “maar je bent juist wanneer je zegt dat Parijs alleen niet genoeg is.” Hij dringt aan op een sterke globale samenwerking op de Klimaattop in Glasgow volgend jaar. “Alle landen moeten samen de ambities verhogen, of we zullen allemaal samen falen. En falen is geen optie”, aldus een profetische Kerry, die beloofde dat de VS een leiderschapsrol zullen opnemen in de aanpak van de klimaatcrisis en beklemtoonde dat die nieuwe strategie tot veel nieuwe jobs zal leiden.

Volledig scherm John Kerry © AFP