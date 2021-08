Biden spreekt vandaag land toe over terugtrekking uit Afghanistan

Coronacer­ti­fi­caat nu ook verplicht voor 1,8 miljoen werknemers in Frankrijk

30 augustus Vandaag gaat een nieuwe fase in voor de "pass sanitaire" of het coronacertificaat in Frankrijk. Die wordt nu ook verplicht voor een reeks werknemers, met name zij die in contact staan met klanten, van onder meer restaurants, bioscopen, musea, attractieparken of de intercity- en hogesnelheidstreinen. Het gaat om zo'n 1,8 miljoen mensen, berekende BFMtv.