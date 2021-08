Biden spreekt land toe: “Evacuatie was een buitengewoon succes”

Brusselaar gewond bij zelfmoord­aan­slag van vorige week in Kaboel

6:06 Bij de zelfmoordaanslag aan de luchthaven van Kaboel is vorige week donderdag ook een Belg gewond geraakt. Het gaat om iemand uit Brussel die momenteel verzorgd wordt in een ziekenhuis in de Afghaanse hoofdstad. Buitenlandse Zaken staat in contact met het slachtoffer. Volgens VTM NIEUWS-reporter Robin Ramaekers is het Belgische slachtoffer een jongeman. Hij zou lichtgewond zijn geraakt. “De ambassade volgt zijn toestand op de voet, maar kan er om privacyredenen niet meer over kwijt”, vertelt hij.