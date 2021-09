Biden spreekt Algemene Vergadering VN toe op 21 september

Internatio­na­le experts waarschu­wen voor booster­prik: “Op dit moment onnodig voor brede publiek” en “het houdt zelfs risico’s in”

13 september Een groep experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Amerikaanse medicijnenagentschap FDA heeft in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet gewaarschuwd om niet te hard van stapel te lopen met boosterprikken tegen het coronavirus. Volgens hen is er op dit moment geen enkel bewijs dat ze nodig zouden zijn voor de brede bevolking en kunnen ze zelfs potentiële risico's inhouden: er is nog weinig bekend over mogelijke bijwerkingen én ze kunnen het vertrouwen in de basisvaccinatie schaden.