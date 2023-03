Biden schrapt Trumps “patriottistische” kleuren voor volgende Air Force One

Update Gijzelne­mer apotheek Karlsruhe was bekende van politie, onderzoek of ook gijzelaar medeplich­tig is

In de stad Karlsruhe, in het westen van Duitsland, werd vrijdag een groot aantal politieagenten ingezet voor een gijzeling in een apotheek. Hoeveel daders er bij betrokken waren, is volgens de Duitse politie nog onduidelijk. Die zegt nog te onderzoeken of een van de gijzelaars mogelijk medeplichtig is aan de gijzeling.