Biden schort omstreden vergunningen op voor boringen in Alaska

Wit-Russische activist steekt zichzelf met pen in keel in de rechtbank

21:13 Een Wit-Russich oppositielid heeft zichzelf vandaag in de keel gestoken met een pen in de rechtbank. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Viasna, die vermoedt dat Stsiapan Latypau probeerde zichzelf van het leven te beroven nadat hij in gevangenschap onder druk was gezet. Vooraf was de man op een bank geklommen en riep hij dat hij onder druk werd gezet om schuldig te pleiten, anders zouden zijn familie en vrienden gearresteerd worden.