Biden: “Schande dat Trump zijn verlies niet toegeeft”

Brits Hogerhuis verwerpt omstreden brexitwet Johnson

1:19 Het Britse Hogerhuis heeft gisteren de omstreden brexitwet van premier Johnson verworpen. Althans, die delen die indruisen tegen het internationaal recht. Het gaat vooral over afspraken over Noord-Ierland die Londen en de Europese Unie hebben vastgelegd in het uittredingsverdrag.