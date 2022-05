Biden roept oorlogswet uit 1950 in om tekort aan babymelkpoeder aan te pakken

De Amerikaanse president Joe Biden gaat de ‘Defense Production Act’ aanwenden om het tekort aan babymelkpoeder in de VS aan te pakken. Dat heeft hij woensdag bekendgemaakt. Het gaat om een erg ongebruikelijke maatregel, want die wet was eigenlijk bedoeld om te worden gebruikt in oorlogstijden. De wet dateert al van 1950.

De bijzondere maatregel moet toelaten om de productie van babymelkpoeder op te voeren en de import uit bijvoorbeeld Europa te versnellen. Zo zullen de leveranciers van noodzakelijke ingrediënten voortaan voorrang moeten geven aan de fabrikanten van babymelkpoeder.

“Ik weet dat ouders in het hele land zich zorgen maken over het vinden van voldoende zuigelingenvoeding om hun baby’s te voeden. Als ouder en als grootouder weet ik hoe stressvol dat is”, aldus Biden in een video op Twitter. Hij zei dat hij een beroep had gedaan op de oorlogswet “om ervoor te zorgen dat fabrikanten de nodige ingrediënten hebben om veilige, gezonde zuigelingenvoeding te maken.”

Luchtbrug

Om de import te versnellen, zal ook een luchtbrug worden ingesteld. Het ministerie van Defensie "zal zijn contracten met commerciële vrachtluchtvaartmaatschappijen gebruiken om producten van overzeese fabrieken te vervoeren" die voldoen aan de veiligheidsnormen van de VS, meldt het Witte Huis.

De ‘Defense Production Act’ laat de Amerikaanse president toe om, in het belang van de nationale veiligheid, in te grijpen in het privésector. De wet werd ook al tijdens de coronacrisis gebruikt om bedrijven te verplichten de productie van medische apparatuur en mondmaskers op te voeren.

Twee baby’s overleden

Het tekort aan babymelkpoeder is het gevolg van het uitvallen van een fabriek van Abbott in Michigan, waar de meeste babyvoeding gemaakt wordt. Het bedrijf had producten moeten terugroepen nadat vier baby's ziek waren geworden en twee waren overleden, wellicht als gevolg van een bacteriële besmetting. Voorlopig is de productie in de betrokken fabriek volledig stopgezet.

Kinderartsen in de VS raden de bevolking aan om flessen niet aan te lengen en om flesvoeding ook niet zelf te maken, omdat er dan noodzakelijke voedingsstoffen voor de baby ontbreken.

Volledig scherm Bijna lege rekken babymelkpoeder in een winkel in Maryland. © AFP

Volledig scherm De Amerikaanse president Joe Biden. © AFP