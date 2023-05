Biden roept na drama in Texas opnieuw op aanvalswapens te verbieden

Verdachte vijfvoudi­ge moord Texas gearres­teerd na tip die beloning van 72.000 euro waard is - ook vrouw en vriend opgepakt

De man die ervan wordt beschuldigd in de Amerikaanse staat Texas vijf van zijn buren te hebben doodgeschoten, onder wie een achtjarige jongen, is dinsdag gearresteerd in het Texaanse dorp Cut and Shoot. De politie werd getipt over zijn verblijfplaats nadat er een beloning van 80.000 dollar (zo'n 72.400 euro) werd uitgeloofd voor informatie die tot de arrestatie zou leiden. Francisco Oropeza zit vast in de gevangenis van Montgomery County en wordt beschuldigd van moord. Woensdag werden ook zijn vrouw en een vriend opgepakt.