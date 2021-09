Biden roept door branden getroffen Californië uit tot rampgebied

Internatio­naal Atoomagent­schap krijgt weer toegang tot camerabeel­den nucleaire sites Iran

12 september Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) en Iran hebben zondag een akkoord bereikt over de camera's die de nucleaire sites in het land bewaken. Inspecteurs van de IAEA zullen de apparatuur mogen onderhouden en de geheugenkaarten in de camera's mogen vervangen, zo is overeengekomen. De data blijven voorlopig wel in Iran bewaard en zullen pas op termijn aan de IAEA worden overhandigd.