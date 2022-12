Biden roept Amerikaanse politici op om antisemitisme publiekelijk te veroordelen

Celebrities Twitterac­count van Kanye ‘Ye' West geschorst na foto van hakenkruis en controver­siële uitspraken: “Ik vind Hitler wel leuk”

Rapper Kanye ‘Ye’ West (45) heeft voor de zoveelste keer controversiële uitspraken gedaan tijdens een interview. Dit keer had hij het over Hitler, en stelde hij dat we “de nazi’s niet constant zouden mogen dissen”. Intussen is de rapper ook verbannen van Twitter omdat hij een hakenkruis gepost had. Dat bevestigde topman Elon Musk.

