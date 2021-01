Biden richt Oval Office meteen opnieuw in met symbolische Amerikaanse iconen

Het Oval Office representeert de macht en grootsheid van de Verenigde Staten. Elke president richt het kantoor, met de befaamde Resolute Desk of Hayes-bureau uit de 19de eeuw, naar zijn smaak in, met veel gevoel voor symboliek. Dat is nu met de intrede van Joe Biden in het Witte Huis niet anders. In het oog springt voortaan een groot aantal portretten en bustes van bekende Amerikaanse historische figuren.

Zo hing Biden twee schilderijen naast elkaar: een van de derde Amerikaanse president, Thomas Jefferson, en een van voormalig minister van Financiën, Alexander Hamilton, nog voor de ambtstermijn van Jefferson. De twee politici lagen geregeld in de clinch met elkaar en net daarom plaatste Biden ze samen, om te benadrukken “hoe meningsverschillen, uitgedrukt binnen de vangrails van de Republiek, essentieel zijn voor democratie”.

Aan weerszijden van de open haard staan er borstbeelden van dominee Martin Luther King Jr. en Robert F. Kennedy. Biden verwees al vaak naar het belang van beide beroemde activisten voor de burgerrechtenbeweging in de VS. Andere bustes in het Oval Office zijn die van Rosa Parks en Eleanor Roosevelt, ook al twee burgerrechtenactivistes. Rosa Parks weigerde in 1955 in Alabama haar zitplaats in het zwarte gedeelte van een bus af te staan aan blanke passagiers toen het blanke gedeelte vol raakte. Daar werd ze voor veroordeeld. Eleanor Roosevelt was de langst dienende first lady van de VS, van maart 1933 tot aan de dood van haar man in april 1945.

Biden verving ook het schilderij van een van de meest controversiële presidenten uit de Amerikaanse geschiedenis, Andrew Jackson, door dat van Benjamin Franklin, een van de meest gewaardeerde ‘founding fathers’ van de VS. Franklin was zelf nooit president, maar schreef wel mee aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring en de grondwet. In Europa pleitte hij jarenlang voor de Amerikaanse zaak, en vandaag wordt Franklin vooral gewaardeerd voor zijn inzet voor de democratie en de gemeenschap in de jonge Verenigde Staten. Hij was niet alleen een begenadigd wetenschapper, ook ijverde de intellectuele Franklin volmondig voor de oprichting van bijvoorbeeld bibliotheken en ziekenhuizen. Franklin was ook een hevige tegenstander van de slavernij. Vandaag geldt hij dan ook als een icoon in de VS, zijn portret staat bijvoorbeeld op het biljet van 100 dollar.

Volledig scherm Donald Trump in het Witte Huis met achter hem het schilderij van Andrew Jackson. © REUTERS

Andrew Jackson daarentegen, wiens portret door Trump in het Oval Office was gehangen, was zelf eigenaar van slaven. Hij was de zevende president van de Verenigde Staten tussen 1829 en 1837, en was als oprichter van de Democraten meteen ook de eerste president van die partij (die overigens niet meer te vergelijken is met de huidige Democratische partij). Tegelijkertijd was Jackson ook een van meest controversiële presidenten uit de geschiedenis. Niet alleen was hij slavenhouder, ook was Jackson verantwoordelijk voor de Indian Removal Act uit 1830. Die wet verplichtte alle indianen in het oosten van de VS te verhuizen naar een gebied ten westen van de Mississippi. In wat later bekend kwam te staan als de ‘trail of tears’ (de mars der tranen), verloren naar schatting 10.000 mensen het leven tijdens de gedwongen volksverhuizing.

Nog een opvallende nieuwigheid in het Oval Office is de buste van César Chávez die tussen de familiefoto’s op de tafel achter Bidens kantoor staat. Chávez (1927 - 1993), van Mexicaans-Amerikaanse afkomst, was een vakbondsleider en pleitbezorger voor meer burgerrechten voor Mexicaanse immigranten. In een aantal Amerikaanse staten is zijn geboortedag een officiële feestdag.

Volledig scherm De buste van César Chávez op de tafel achter Biden. © AFP