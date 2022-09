Biden reageert op toespraak Poetin: “VS en hun bondgenoten zullen zich niet laten intimideren”

Goederen­trein ontspoort en zorgt voor enorme schade

In de Amerikaanse staat Michigan is een deel van een goederentrein ontspoord. 13 van de 151 treinwagons kwamen naast de sporen terecht en veroorzaakten veel schade. Na de ontsporing bleken bepaalde delen van de sporen fel beschadigd te zijn. Of dit ook al voor de ontsporing het geval was, en dus een verklaring kan zijn voor de ontsporing, is nog onduidelijk.

