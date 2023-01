Biden pleit voor strengere wapenwetten na recente schietpartijen in VS

Voortvluch­ti­ge dievegge van 1 miljoen euro daagt politie uit met filmpjes op TikTok

Mirnesa S. (42) is zowat de meest gezochte crimineel in Duitsland. Als werkneemster van een geldtransportbedrijf, ging de vrouw ervandoor met 1 miljoen euro cash. Sindsdien is ze al meer dan drie maanden spoorloos. Toch duiken, nu ze voortvluchtig is, op TikTok filmpjes op van de opmerkelijke verschijning. Daarin zingt ze uit volle borst, alsof er niets aan de hand is.

23 januari