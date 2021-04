Biden over wapengeweld in de VS: “Het is een nationale schande”

Volgens de president moeten potentiële kopers van vuurwapens eerst grondig doorgelicht worden, en moeten aanvalswapens verboden worden, alsook magazijnen voor meer dan tien kogels. Daarvoor werd al een wet gestemd in het Huis van Afgevaardigden, maar het is aan de Senaat om wetsvoorstellen te bekrachtigen, stelt hij.

In de Senaat zijn 50 zetels in handen van de Democraten en 50 in handen van de Republikeinen. In geval van een gelijke stemming volgens de partijlijnen, heeft vicepresident Harris de doorslaggevende stem. “Ik dring er sterk bij mijn Republikeinse vrienden in het Congres op aan om de wet die in het Huis werd goedgekeurd nu op tafel te leggen”, zei hij.