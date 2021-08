Biden over terugtrekking uit Afghanistan: “Bedoeling was nooit om land herop te bouwen, maar om terreuraanval te vermijden”

De Amerikaanse president Biden heeft vanavond gereageerd op de plotselinge herovering van Afghanistan door de radicaalislamitische taliban. Biden beklemtoont dat hij er geen spijt van heeft dat hij zich aan zijn campagnebelofte heeft gehouden, en stelt dat het niet aan de VS is om orde op zaken te stellen in Afghanistan. Hij verwijt de verdreven Afghaanse regering een gebrek aan daadkracht en motivatie.

“We gingen bijna 20 jaar geleden naar Afghanistan met duidelijke doelstellingen”, aldus Biden. “Onze missie was nooit het heropbouwen van het land, of het realiseren van de democratie. Het enige doel was het vermijden van een terreuraanval op Amerikaanse bodem.” De president wijst daarom ook op de arrestatie van Osama Bin Laden onder president Barack Obama. “Vandaag is de terreurdreiging verspreid ver buiten Afghanistan”, haalt Biden aan.

De president wijst op zijn campagnebelofte om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Afghanistan tegen 1 mei 2021. Dat was onder zijn voorganger Donald Trump immers overeengekomen met de taliban. Die overeenkomst niet naleven, zou immers ook kunnen leiden tot een escalatie van het conflict, beklemtoont hij. “Ik sta achter mijn beslissing. Na 20 jaar heb ik hardleers ondervonden dat er nooit een gepast tijdstip is om Amerikaanse troepen terug te trekken”, aldus Biden.

Quote De Amerikanen hoeven niet te strijden en sterven in een oorlog waarvoor de Afghaanse troepen zelf niet willen vechten. Joe Biden

“Ik wil onze troepen niet vragen om eindeloos te vechten in een ander land. Dat is niet wat het Amerikaanse volk wil en dat is niet wat de Amerikaanse troepen verdienen, die zoveel hebben opgeofferd de afgelopen jaren”, zegt de president.

Biden erkent dat de taliban in Afghanistan veel sneller aan de macht konden komen dan verwacht. Daarvan geeft hij de Afghaanse regering de schuld. “De Amerikanen hoeven niet te strijden en sterven in een oorlog waarvoor de Afghaanse troepen zelf niet willen vechten”, stelt hij. Een verlengde aanwezigheid van de Amerikaanse troepen zou geen verschil gemaakt hebben, aldus Biden. Daarom weigert hij naar eigen zeggen om fouten uit het verleden te herhalen, namelijk het eindeloos uitvechten van een oorlog die niet in het Amerikaanse belang is.

Bescherming Afghaanse volk

Biden zegt geschokt te zijn door wat er zich nu in Afghanistan afspeelt en belooft het Afghaanse volk wel te blijven steunen. Er zal humanitaire en diplomatieke steun worden verleend.

Hij dreigt wel met represailles tegenover de taliban, wanneer die de evacuaties die aan de gang zijn op de luchthaven van Kaboel zouden belemmeren. Indien er een aanval is, zal er “snel en krachtig” gereageerd worden, klinkt het. Hij geeft aan de Amerikaanse burgers te allen kosten te zullen beschermen, indien nodig met “verwoestend geweld”. De VS hebben opnieuw duizenden militairen naar de luchthaven van Kaboel gestuurd om de evacuatie van de Amerikanen in goede banen te leiden.

Ook zei Biden dat de VS zich blijven inzetten voor het lot van de vrouwen en jonge meisjes in Afghanistan. Hij noemde de taferelen die zich vandaag in Afghanistan afspelen “hartverscheurend”.

Quote Ik zal deze beslissing niet doorgeven aan een andere president. Joe Biden

Kritiek

Naar de reactie van Biden werd met spanning uitgekeken. De snelle opmars van de taliban wordt namelijk gezien als een forse klap in het gezicht van de internationale troepenmacht onder leiding van de Verenigde Staten, die 20 jaar heeft geprobeerd de fundamentalisten te verdrijven. Waarnemers spreken over een mislukte poging van het Westen om in Afghanistan vrede, veiligheid en democratie te brengen. “Ik weet dat mijn beslissing bekritiseerd zal worden, maar zal deze beslissing niet doorgeven aan een andere president”, stelt Biden vandaag. Hij wijst erop dat hij al de vierde president is die met deze oorlog zit opgezadeld.

Voor zijn commentaar keerde Biden terug van het buitenverblijf Camp David, waar hij eigenlijk nog een paar dagen langer zou blijven.

Joe Biden houdt een virtuele meeting over de toestand in Afghanistan vanuit Camp David.

ABC News meldt vandaag ook dat de VS nog eens 1.000 soldaten naar Kaboel sturen om te helpen bij de evacuatie van Amerikaanse burgers en Afghanen die voor de VS hebben gewerkt. Ondertussen werden al 6.000 VS-soldaten naar Afghanistan teruggestuurd. Er zullen er daar dus 7.000 aanwezig zijn, zegt Fox News.

“Slecht leiderschap”

De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie wijt de snelle opmars van de taliban aan slecht leiderschap van de Afghaanse regering. “Je kan bevoorraden, je kan trainen, je kan steunen, je kan adviseren”, sprak de zegsman. “Maar je kan geen wilskracht en leiderschap kopen en leiderschap ontbrak.” De Verenigde Staten besloten in 2001 tot militair ingrijpen in Afghanistan, toen het taliban-regime van destijds onderdak bood aan terreurgroep Al-Qaeda en weigerde terroristenleider Osama bin Laden uit te leveren.

Tot en met dit jaar bleven de Amerikanen en internationale bondgenoten in Afghanistan om het land op te bouwen en lokale troepen te trainen. Toen begin dit jaar de troepen vertrokken, destabiliseerde het land snel en kon de taliban in korte tijd heel Afghanistan veroveren.

Greet De Keyser: “Biden komt over als president die niet weet wat te doen”

Volgens Greet De Keyser, correspondente van VTM NIEUWS in Washington, DC, toont het stilzwijgen van Biden over de situatie in Afghanistan voor de Amerikanen aan dat hij niet weet wat te doen. De Amerikanen zijn immers behoorlijk begaan met de oorlog van Afghanistan, die begon na de aanslagen van 11 september 2001. Bijna iedereen heeft iemand die in Afghanistan heeft gevochten en men vraagt zich af waarom de regering nu weer terug naar af gaat, nadat de strijd al zovele levens heeft gekost.

Volledig scherm © AP

