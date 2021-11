Biden opgelucht na veroordeling in zaak-Arbery, "maar VS nog ver van raciale gelijkheid"

Biden gaf echter toe dat de moord aantoont dat er nog werk aan de winkel is in de VS op het vlak van gelijkheid en rechtvaardigheid. "We moeten ons opnieuw inzetten voor een toekomst van eenheid en gedeelde kracht, waarin niemand geweld vreest vanwege de kleur van zijn huid", aldus de president vanuit Nantucket, waar hij Thanksgiving zal vieren. "De moord op Arbery - waarvan de wereld getuige was - is een pijnlijke herinnering aan hoe ver we nog moeten gaan in de strijd voor raciale rechtvaardigheid in dit land."