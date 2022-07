Biden op weg voor eerste rondreis in het Midden-Oosten

Windhoos veroor­zaakt chaos en paniek aan hotelzwem­bad in Las Vegas: “Alles schoot de lucht in”

Wie had gerekend op een ontspannen moment aan het zwembad, was eraan voor de moeite in het befaamde Luxor hotel in Las Vegas. Toeristen moesten dekking zoeken toen een windhoos plots de rust kwam verstoren en ligbedden in de lucht gooide.

11:52