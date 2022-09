Biden ontvangt Macron op 1 december voor staatsbezoek

Nederland schroeft steun Oekraïne op, terwijl Orbán volksbevra­ging organi­seert over sancties tegen Rusland

Hongarije zal een volksbevraging organiseren over de Europese sancties tegen Rusland in verband met de oorlog in Oekraïne. Dat zei premier Viktor Orbán maandag in het parlement. De Nederlandse regering zal de steun aan Oekraïne intensiveren, schrijft premier Mark Rutte op Twitter. “Meer wapens, meer sancties, meer isolatie van Rusland.” Intussen bereidt de Europese Commissie een achtste sanctiepakket voor.

