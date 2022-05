Biden ontvangt Finse president en Zweedse premier in Witte Huis: “Erg capabele partners om zich bij meest machtige defensieve alliantie te voegen”

Biden onthaalde de twee leiders in het Witte Huis met de nodige egards. De drie vergaderden vervolgens in het ‘Oval Office’, waarna een persconferentie gepland stond. Washington steunt Finland en Zweden actief. De twee landen hebben besloten om een lidmaatschap bij de NAVO na te streven. Zo vinden ze dat hun veiligheid bedreigd wordt door de Russische invasie in Oekraïne.

Volgens Biden vervullen Zweden en Finland “alle criteria” om lid van de alliantie te worden. In Washington is de parlementaire goedkeuring voor de toetreding van beide landen zo goed als zeker. “Vandaag ben ik trots om de sterke steun van de VS aan te bieden voor de kandidaturen van twee grote democratieën en twee nauwe, erg capabele partners, om zich bij de sterkste, meest machtige defensieve alliantie in de geschiedenis van de wereld te voegen”, aldus het Amerikaanse staatshoofd.

Volledig scherm © REUTERS

Militaire bescherming van VS

Biden zei bovendien dat zijn regering rapporten voor de toetreding van beide landen indient bij het Amerikaanse Congres, “zodat de Senaat efficiënt en snel kan handelen” om de toetreding te ratificeren. Hij benadrukte voorts dat de NAVO een verdedigingsalliantie is. “De toetreding van nieuwe leden tot de NAVO is voor geen enkel land een bedreiging”, klonk het.

Toch is niet iedereen het daarmee eens. Zo dreigt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan de uitbreiding van de NAVO tegen te houden. De regering-Biden verzekert dit obstakel uit de weg te ruimen, onder meer door Amerikaanse bemiddeling. In afwachting van hun lidmaatschap kunnen Finland en Zweden volgens Washington rekenen op Amerikaanse militaire bescherming.

Open dialoog

Niinistö zei tijdens de persconferentie dat zijn land bereid is om met Turkije te praten over alle bezorgdheden van het land. Op die manier moet de Turkse tegenkanting tegen een toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO worden opgeheven. “Finland heeft altijd trotse en goede bilaterale relaties gehad met Turkije. Als bondgenoten binnen de NAVO zullen we de veiligheid van Turkije verdedigen, net zoals Turkije die van ons zal verdedigen. We nemen terrorisme ernstig. We veroordelen terrorisme in alle vormen”, aldus de president. De Turkse autoriteiten beschuldigen beide landen ervan “terroristen” van de Koerdische Arbeidspartij (PKK) te herbergen.

“We zijn bereid om te praten over alle bezorgdheden rond ons lidmaatschap op een open en constructieve manier. Zulke gesprekken hebben al plaatsgevonden, en zullen blijven plaatsvinden de komende dagen”, klonk het voorts. Niinistö noemde de geambieerde toetreding van zijn land en Zweden een “historische stap”.

Ook de Zweedse premier zei dat “een dialoog” aan de gang is met Turkije om alle problemen op te lossen. Zij benadrukte daarnaast dat de NAVO sterker zal staan met haar land en Finland als leden. “We zijn veiligheidsleveranciers met gesofisticeerde defensiecapaciteiten”, zei ze. “En we zijn voorvechters van vrijheid, democratie en mensenrechten.” De Zweedse premier wees tot slot nog op de lange geschiedenis van militaire samenwerking met de NAVO. Ook wil Zweden zo snel als mogelijk 2 procent van het bbp aan defensie uitgeven.

“Snelle beslissing”

Ook Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, is ervan overtuigd dat Zweden en Finland snel tot de alliantie zullen kunnen toetreden, ondanks de Turkse tegenkanting. “Ik heb er vertrouwen in dat we tot een snelle beslissing zullen komen om Finland en Zweden te verwelkomen in de NAVO-familie”, zei hij op een persconferentie samen met de Deense premier Mette Frederiksen in Kopenhagen.

Stoltenberg beklemtoonde nog eens dat rekening moet worden gehouden met de veiligheidsbelangen en de bedenkingen van alle NAVO-lidstaten. Volgens hem heeft de NAVO een lange geschiedenis om ondanks verschillende standpunten toch tot gezamenlijke oplossingen te komen. Ook in het geval dat Turkije de toetreding van Zweden blokkeert, komt er geen afzonderlijke procedure voor Finland. “Zweden en Finland zijn samen kandidaat. We behandelen dat als een gezamenlijke procedure”, klonk het. Volgens Frederiksen hebben alle dertig NAVO-landen, ook Turkije, er belang bij dat de alliantie wordt versterkt.

Volledig scherm Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, en de Deense premier Mette Frederiksen. © AFP