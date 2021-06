Biden ontmoet Poetin vanmiddag: “Trump was wispelturig, maar Biden en Poetin zitten echt onder het vriespunt”

Zo wil Biden onder meer de mensenrechtenschendingen in Rusland aankaarten, en het bijvoorbeeld over de opsluiting van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny hebben. Want de relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland is al een tijdje verzuurd. “Onder Trump was het weleens wispelturig, maar bij Biden en Poetin zitten we echt onder het vriespunt", zegt Carolien van Nunen nog.