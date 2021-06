Biden ontmoet Boris Johnson op G7-top

In het Engelse Cornwall, waar momenteel de G7-top doorgaat, werd Biden verwelkomd door de Britse premier Boris Johnson. Volgens de premier is iedereen “enorm blij” om Biden hier te zien. Johnson toonde Biden het Atlantisch Handvest, een akkoord dat in 1941 werd gesloten door de Britse premier Winston Churchill en de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt, en acht uitgangspunten vastlegden voor het functioneren van de wereld na de Tweede Wereldoorlog. Het akkoord werd later door onder andere België, Nederland en Frankrijk eveneens ondertekend. Biden en Johnson houden later op de dag nog een bilaterale ontmoeting.