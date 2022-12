Biden ondertekent wet die homohuwelijk beschermt

Rusland muilkorft alle “LG­BTQ+-propaganda”, ook buitenlan­ders riskeren nu celstraf­fen

De Doema, het Russische parlement, heeft vandaag een wet goedgekeurd die zogenaamde “LGBTQ+-propaganda" verbiedt, of het promoten van niet-traditionele seksuele relaties in de media, op internet, in advertenties, boeken en films. De straf: een fikse boete, en voor buitenlanders zelfs celstraf.

24 november