Biden ondertekent "historisch infrastructuurplan" van 1.000 miljard dollar

De president beschouwt de wetgeving als een "banenschepper" en zei dat het een voorbeeld is van hoe hij zijn campagnebeloftes nakomt om over de partijgrenzen heen te werken om dingen voor elkaar te krijgen. "Democraten en Republikeinen kunnen samen resultaten boeken", aldus Biden tijdens de ondertekeningsceremonie op het gazon van het Witte Huis, die werd bijgewoond door zowat 800 vakbondsvertegenwoordigers, bedrijfsleiders, gouverneurs en burgemeesters.

Het wetsvoorstel van 1.000 miljard dollar is kleiner en minder ambitieus dan Bidens oorspronkelijke voorstel van 2,3 biljoen dollar. Het voorstel werd echter aangepast om de Republikeinse steun in de Senaat te verzekeren. Hoewel het Witte Huis alle 32 Republikeinse wetgevers die het voor het voorstel hadden gestemd had uitgenodigd, was slechts een fractie aanwezig tijdens de ondertekeningsceremonie. Voormalig Amerikaans president Donald Trump haalde al uit naar de Republikeinen die het wetsvoorstel steunden.