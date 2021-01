Biden noemt Trump “meest incompetente president ooit”

Het tegenvallende rapport over de Amerikaanse banenmarkt dat vandaag naar buiten kwam, toont de noodzaak aan voor onmiddellijke steunmaatregelen voor huishouders in de Verenigde Staten. Dat zei aankomend president Joe Biden. Hij pleitte voor een minimumloon van 15 dollar per uur (ruim 12 euro per uur). Biden stelde ook zijn kabinet voor. Dat bestaat voor het eerst uit evenveel vrouwen als mannen. Trump noemde hij de “meest incompetente president ooit”.

Biden, die op 20 januari wordt ingezworen, vindt dat snel meer directe steun nodig is voor huishoudens, waaronder een steuncheque van 2.000 dollar (1.638 euro). Dankzij de Democratische controle van de Senaat wordt het voor Biden veel makkelijker om extra coronasteunpakketten voor de economie door het Congres te krijgen.

Eerder op de dag werd bekend dat de werkgelegenheid in de VS in december onverwacht is gekrompen, de eerste krimp sinds april. Dat komt vooral door het sterk stijgende aantal virusbesmettingen. Door de aangescherpte coronamaatregelen worden bijvoorbeeld horeca en de vrijetijdssector flink getroffen.

Het minimumloon moet volgens Biden worden opgetrokken tot minstens 15 dollar per uur. Hij vindt het onaanvaardbaar dat zoveel Amerikanen veertig uur per week moeten werken om dan nog altijd onder de armoedegrens te leven.

De president-elect drukte aan het begin van zijn speech ook zijn medeleven uit aan de nabestaanden van Brian Sicknick (42), de agent van de Capitoolpolitie die het leven liet bij de bestorming van het Capitool door Trumpaanhangers. Biden zei dat de door Trump opgejutte daders verantwoording zullen moeten afleggen. Hij noemde ze “tuig” en “binnenlandse terroristen”. Biden eist een diepgaand onderzoek naar de bestorming en ook naar de rol van de politie. “Sommige agenten leken selfies te nemen met de indringers”, aldus Biden.

Over Trumps impeachment zei Biden dat het Congres daarover moet beslissen. “Ik heb altijd al gezegd dat hij niet geschikt is voor de job, maar dat is nu niet mijn taak. Ik ben gefocust op de inauguratie over twaalf dagen. Dan moet Trump weg.” Hij wil zich vooral concentreren op de aanpak van de coronapandemie, op de logistieke problemen om de vaccinaties te laten plaatsvinden en op de economische groei.”

Dat Trump niet aanwezig zal zijn op de eedaflegging, vindt Biden een goeie zaak: “Het is het enige waar hij en ik het eens over zijn”. Vicepresident Mike Pence is wat Biden betreft welkom.