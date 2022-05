Biden noemt racistische moordpartij in Buffalo terreur

Wie is Payton Gendron? 18-jarige kondigde zijn dodelijke raid maanden op voorhand aan en koos supermarkt in Buffalo bewust uit

Zijn slachtpartij in de supermarkt had hij maanden geleden al online aangekondigd, maar zaterdag reed hij effectief in de auto van zijn ouders naar het 300 kilometer verderop gelegen Buffalo, “waar veel zwarten wonen”. Payton Gendron - amper 18 - stapte uit op de parking en begon meteen te schieten. Zijn kogels raakten dertien slachtoffers - elf waren zwart. Zijn voormalige school waarschuwde al voor Gendron, die eerder al had gedreigd met een school-shooting ‘tijdens of na een diploma-uitreiking’.

15 mei