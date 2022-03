Biden noemt Poetin “oorlogsmisdadiger”, Kremlin: “Onaanvaardbaar en onvergeeflijk”

“Volgens mij is Vladimir Poetin een oorlogscrimineel.” Joe Biden zei het haast langs zijn neus weg, na een vraag van een journaliste in het Witte Huis. Het was de eerste keer dat de Amerikaanse president die benaming gebruikte om zijn Russische ambtgenoot te omschrijven. Hij keerde er zelfs speciaal voor op zijn stappen terug, nadat hij de vraag verkeerd leek verstaan te hebben.

De opmerking is nu in het Kremlin in het verkeerde keelgat geschoten. “Deze retoriek is onaanvaardbaar en onvergeeflijk”, stelt woordvoerder Dmitry Peskov. Het zet de reeds gespannen machtsverhouding tussen beide landen alleen maar meer op scherp.