Biden noemt het een genocide, maar wat vinden andere staatshoofden?

Eerst en vooral komt dan de vraag wat een genocide is. De definitie van het woord is ‘een massale en systematische uitroeiing van een bepaalde groep mensen’. Maar is dit het geval in Oekraïne? Hoogleraar Jan Wouters en professor Sven Biscop bogen zich reeds over de term genocide en gaven aan of die van toepassing is. Eenvoudig is het antwoord niet en ook de internationale wereldleiders zijn het niet volledig eens over het gebruik van het woord.