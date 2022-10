Biden noemt aanstelling van Rishi Sunak als Brits premier "revolutionair"

Jong, steenrijk en als eerste niet wit: Rishi Sunak wordt volgende Britse premier

De voormalige financiënminister Rishi Sunak (42) wordt de volgende premier van het Verenigd Koninkrijk. Penny Mordaunt gaf zich gewonnen in de strijd om het leiderschap van de Conservatieve partij. “Het is het grootste voorrecht van mijn leven om de partij waarvan ik hou te mogen dienen en iets terug te geven aan het land waaraan ik zoveel verschuldigd ben”, zei Sunak in een eerste korte toespraak. “Het Verenigd Koninkrijk is een geweldig land, maar staat wel voor een grote economische uitdaging”, klonk het voorts.

