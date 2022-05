Biden neemt zichzelf én Trump op de hak tijdens eerste Correspondents’ Dinner in twee jaar: “Vreselijke plaag”

Comédienne geeft vlijmscher­pe monoloog over Trump, dochter Ivanka en Witte Huis-woordvoer­ster (en de Republikei­nen kunnen er niet mee lachen)

Gisterenavond heeft in de Amerikaanse hoofdstad Washington het jaarlijkse White House correspondents’ dinner plaatsgevonden. Dat is hét evenement voor politiek journalisten, analisten en politici. President Donald Trump was, net als vorig jaar, niet aanwezig. Maar dat heeft comédienne Michelle Wolf - bekend van The Daily Show - er niet van weerhouden om tijdens haar standup heel wat grappen richting Trump en zijn team te sturen. Niet iedereen kon echter lachen met de vlijmscherpe opmerkingen van Wolf. Voormalig woordvoerder Sean Spicer noemde de monoloog "smerig en bedroevend".

29 april